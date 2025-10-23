Thông tin giá theo USD của The Best Website Ever (BWE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00212334$ 0.00212334 $ 0.00212334 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.42% Biến động giá (1D) +1.52% Biến động giá (7 ngày) +7.42% Biến động giá (7 ngày) +7.42%

Giá thời gian thực của The Best Website Ever (BWE) là --. Trong 24 giờ qua, BWE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BWE là $ 0.00212334, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BWE đã biến động +0.42% trong 1 giờ qua, +1.52% trong 24 giờ và +7.42% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường The Best Website Ever (BWE)

Vốn hóa thị trường $ 12.53K$ 12.53K $ 12.53K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.53K$ 12.53K $ 12.53K Nguồn cung lưu thông 992.10M 992.10M 992.10M Tổng cung 992,095,130.363648 992,095,130.363648 992,095,130.363648

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Best Website Ever là $ 12.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BWE là 992.10M, với tổng nguồn cung là 992095130.363648. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.53K.