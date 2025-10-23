Thông tin giá theo USD của The Amazing Digital Circus (TADC)

Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 0
Giá thấp nhất $ 0
Biến động giá (1 giờ) +0.56%
Biến động giá (1D) -0.01%
Biến động giá (7 ngày) -29.63%

Giá thời gian thực của The Amazing Digital Circus (TADC) là --. Trong 24 giờ qua, TADC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TADC là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TADC đã biến động +0.56% trong 1 giờ qua, -0.01% trong 24 giờ và -29.63% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường The Amazing Digital Circus (TADC)

Vốn hóa thị trường $ 29.12K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 29.12K
Nguồn cung lưu thông 999.96M
Tổng cung 999,961,147.512525

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Amazing Digital Circus là $ 29.12K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TADC là 999.96M, với tổng nguồn cung là 999961147.512525. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 29.12K.