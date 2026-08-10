Giá The African Bull hôm nay

Giá The African Bull (SUNUSI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 15.75% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SUNUSI sang USD là $ 0 mỗi SUNUSI.

The African Bull hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 71,365, với nguồn cung lưu hành 953.92M SUNUSI. Trong vòng 24 giờ qua, SUNUSI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUNUSI biến động +0.81% trong giờ qua và -22.36% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường The African Bull (SUNUSI)

Vốn hóa thị trường $ 71.37K$ 71.37K $ 71.37K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 71.37K$ 71.37K $ 71.37K Nguồn cung lưu thông 953.92M 953.92M 953.92M Tổng cung 953,915,781.0 953,915,781.0 953,915,781.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của The African Bull là $ 71.37K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SUNUSI là 953.92M, với tổng nguồn cung là 953915781.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 71.37K.