Thông tin giá theo USD của Tharwa USD (THUSD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 1.085 Giá thấp nhất $ 0.873839 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) +0.04%

Giá thời gian thực của Tharwa USD (THUSD) là $1. Trong 24 giờ qua, THUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của THUSD là $ 1.085, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.873839.

Về hiệu suất ngắn hạn, THUSD đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và +0.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Tharwa USD (THUSD)

Vốn hóa thị trường $ 678.89K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.58M Nguồn cung lưu thông 678.59K Tổng cung 3,582,210.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tharwa USD là $ 678.89K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của THUSD là 678.59K, với tổng nguồn cung là 3582210.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.58M.