Giá testibull hôm nay

Giá testibull (TESTIBULL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TESTIBULL sang USD là $ 0 mỗi TESTIBULL.

testibull hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 26,521, với nguồn cung lưu hành 999.79M TESTIBULL. Trong vòng 24 giờ qua, TESTIBULL được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00551229, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TESTIBULL biến động -0.10% trong giờ qua và -17.49% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường testibull (TESTIBULL)

Vốn hóa thị trường $ 26.52K$ 26.52K $ 26.52K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 26.52K$ 26.52K $ 26.52K Nguồn cung lưu thông 999.79M 999.79M 999.79M Tổng cung 999,789,134.815602 999,789,134.815602 999,789,134.815602

Vốn hoá thị trường hiện tại của testibull là $ 26.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TESTIBULL là 999.79M, với tổng nguồn cung là 999789134.815602. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 26.52K.