Giá Terrace hôm nay

Giá Terrace (TRC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 21.60% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TRC sang USD là $ 0 mỗi TRC.

Terrace hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 141,109, với nguồn cung lưu hành 254.42M TRC. Trong vòng 24 giờ qua, TRC được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.02722563, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRC biến động +7.64% trong giờ qua và -90.70% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 11.59K.

Thông tin thị trường Terrace (TRC)

Vốn hóa thị trường $ 141.11K$ 141.11K $ 141.11K Khối lượng (24H) $ 11.59K$ 11.59K $ 11.59K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 554.64K$ 554.64K $ 554.64K Nguồn cung lưu thông 254.42M 254.42M 254.42M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Terrace là $ 141.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 11.59K. Nguồn cung lưu hành của TRC là 254.42M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 554.64K.