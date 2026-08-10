Giá Tensora hôm nay

Giá Tensora (TORA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.58% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TORA sang USD là $ 0 mỗi TORA.

Tensora hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 33,084, với nguồn cung lưu hành 1.00B TORA. Trong vòng 24 giờ qua, TORA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01225463, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TORA biến động -0.07% trong giờ qua và +5.29% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Tensora (TORA)

Vốn hóa thị trường $ 33.08K$ 33.08K $ 33.08K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 33.08K$ 33.08K $ 33.08K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tensora là $ 33.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TORA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 33.08K.