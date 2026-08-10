Giá Telcoin MXN hôm nay

Giá Telcoin MXN (EMXN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.058248, biến động 0.46% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EMXN sang USD là $ 0.058248 mỗi EMXN.

Telcoin MXN hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 133,002, với nguồn cung lưu hành 2.28M EMXN. Trong vòng 24 giờ qua, EMXN được giao dịch trong khoảng từ $ 0.057926 (thấp) đến $ 0.058452 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.128844, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.04540281.

Về hiệu suất ngắn hạn, EMXN biến động +0.42% trong giờ qua và +1.12% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 110.73K.

Thông tin thị trường Telcoin MXN (EMXN)

Vốn hóa thị trường $ 133.00K$ 133.00K $ 133.00K Khối lượng (24H) $ 110.73K$ 110.73K $ 110.73K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 133.00K$ 133.00K $ 133.00K Nguồn cung lưu thông 2.28M 2.28M 2.28M Tổng cung 2,283,737.247837 2,283,737.247837 2,283,737.247837

Vốn hoá thị trường hiện tại của Telcoin MXN là $ 133.00K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 110.73K. Nguồn cung lưu hành của EMXN là 2.28M, với tổng nguồn cung là 2283737.247837. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 133.00K.