Thông tin giá theo USD của Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.28% Biến động giá (1D) +0.29% Biến động giá (7 ngày) -18.54% Biến động giá (7 ngày) -18.54%

Giá thời gian thực của Teddy the Tile Doge (TEDDY) là --. Trong 24 giờ qua, TEDDY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TEDDY là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TEDDY đã biến động -0.28% trong 1 giờ qua, +0.29% trong 24 giờ và -18.54% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Vốn hóa thị trường $ 26.87K$ 26.87K $ 26.87K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 26.87K$ 26.87K $ 26.87K Nguồn cung lưu thông 929.60T 929.60T 929.60T Tổng cung 929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Teddy the Tile Doge là $ 26.87K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TEDDY là 929.60T, với tổng nguồn cung là 929598213267094.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 26.87K.