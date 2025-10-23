Thông tin giá theo USD của TeamWater (WATER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00504707$ 0.00504707 $ 0.00504707 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.27% Biến động giá (1D) -8.99% Biến động giá (7 ngày) -26.54% Biến động giá (7 ngày) -26.54%

Giá thời gian thực của TeamWater (WATER) là --. Trong 24 giờ qua, WATER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WATER là $ 0.00504707, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WATER đã biến động +0.27% trong 1 giờ qua, -8.99% trong 24 giờ và -26.54% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường TeamWater (WATER)

Vốn hóa thị trường $ 39.30K$ 39.30K $ 39.30K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 39.30K$ 39.30K $ 39.30K Nguồn cung lưu thông 999.77M 999.77M 999.77M Tổng cung 999,769,710.0073242 999,769,710.0073242 999,769,710.0073242

Vốn hoá thị trường hiện tại của TeamWater là $ 39.30K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WATER là 999.77M, với tổng nguồn cung là 999769710.0073242. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 39.30K.