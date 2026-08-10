Giá TBAG hôm nay

Giá TBAG (TBAG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.66% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TBAG sang USD là $ 0 mỗi TBAG.

TBAG hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 15,479.59, với nguồn cung lưu hành 231.34M TBAG. Trong vòng 24 giờ qua, TBAG được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00596667, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TBAG biến động 0.00% trong giờ qua và -16.19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường TBAG (TBAG)

Vốn hóa thị trường $ 15.48K$ 15.48K $ 15.48K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 66.91K$ 66.91K $ 66.91K Nguồn cung lưu thông 231.34M 231.34M 231.34M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của TBAG là $ 15.48K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TBAG là 231.34M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 66.91K.