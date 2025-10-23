Thông tin giá theo USD của Taoillium (SN109)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.70153 Thấp nhất 24H $ 0.76012 Cao nhất 24H $ 1.046 ATH $ 0.344796 Giá thấp nhất Biến động giá (1 giờ) +0.61% Biến động giá (1D) -2.34% Biến động giá (7 ngày) +4.14%

Giá thời gian thực của Taoillium (SN109) là $0.725983. Trong 24 giờ qua, SN109 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.70153 và cao nhất là $ 0.76012, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SN109 là $ 1.046, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.344796.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN109 đã biến động +0.61% trong 1 giờ qua, -2.34% trong 24 giờ và +4.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Taoillium (SN109)

Vốn hóa thị trường $ 877.93K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 877.93K Nguồn cung lưu thông 1.21M Tổng cung 1,213,723.002669804

Vốn hoá thị trường hiện tại của Taoillium là $ 877.93K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SN109 là 1.21M, với tổng nguồn cung là 1213723.002669804. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 877.93K.