Giá TAO INU hôm nay

Giá TAO INU (TAONU) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TAONU sang USD là $ 0 mỗi TAONU.

TAO INU hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 176,223, với nguồn cung lưu hành 926.67M TAONU. Trong vòng 24 giờ qua, TAONU được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.04103916, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TAONU biến động +0.07% trong giờ qua và +1.07% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 204.31.

Thông tin thị trường TAO INU (TAONU)

Vốn hóa thị trường $ 176.22K$ 176.22K $ 176.22K Khối lượng (24H) $ 204.31$ 204.31 $ 204.31 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 176.22K$ 176.22K $ 176.22K Nguồn cung lưu thông 926.67M 926.67M 926.67M Tổng cung 926,672,684.8454887 926,672,684.8454887 926,672,684.8454887

Vốn hoá thị trường hiện tại của TAO INU là $ 176.22K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 204.31. Nguồn cung lưu hành của TAONU là 926.67M, với tổng nguồn cung là 926672684.8454887. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 176.22K.