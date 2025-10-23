Thông tin giá theo USD của Tairon (TAIRO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00989176 Cao nhất 24H $ 0.01056905 ATH $ 0.258846 Giá thấp nhất $ 0.00754328 Biến động giá (1 giờ) +2.13% Biến động giá (1D) -1.64% Biến động giá (7 ngày) -21.26%

Giá thời gian thực của Tairon (TAIRO) là $0.01026922. Trong 24 giờ qua, TAIRO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00989176 và cao nhất là $ 0.01056905, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TAIRO là $ 0.258846, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00754328.

Về hiệu suất ngắn hạn, TAIRO đã biến động +2.13% trong 1 giờ qua, -1.64% trong 24 giờ và -21.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Tairon (TAIRO)

Vốn hóa thị trường $ 513.42K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.03M Nguồn cung lưu thông 50.00M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tairon là $ 513.42K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TAIRO là 50.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.03M.