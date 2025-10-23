Thông tin giá theo USD của syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.098 Thấp nhất 24H $ 1.099 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.098 Cao nhất 24H $ 1.099 ATH $ 1.11 Giá thấp nhất $ 1.093 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) +0.02% Biến động giá (7 ngày) +0.12%

Giá thời gian thực của syrupUSDT (SYRUPUSDT) là $1.099. Trong 24 giờ qua, SYRUPUSDT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.098 và cao nhất là $ 1.099, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SYRUPUSDT là $ 1.11, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.093.

Về hiệu suất ngắn hạn, SYRUPUSDT đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, +0.02% trong 24 giờ và +0.12% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Vốn hóa thị trường $ 435.73M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 435.73M Nguồn cung lưu thông 396.41M Tổng cung 396,411,428.224833

Vốn hoá thị trường hiện tại của syrupUSDT là $ 435.73M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SYRUPUSDT là 396.41M, với tổng nguồn cung là 396411428.224833. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 435.73M.