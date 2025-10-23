Thông tin giá theo USD của Syrup USDC (SYRUPUSDC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Thấp nhất 24H $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Cao nhất 24H $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 ATH $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Giá thấp nhất $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 Biến động giá (1 giờ) -0.01% Biến động giá (1D) +0.03% Biến động giá (7 ngày) +0.09% Biến động giá (7 ngày) +0.09%

Giá thời gian thực của Syrup USDC (SYRUPUSDC) là $1.13. Trong 24 giờ qua, SYRUPUSDC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.13 và cao nhất là $ 1.13, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SYRUPUSDC là $ 1.14, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.055.

Về hiệu suất ngắn hạn, SYRUPUSDC đã biến động -0.01% trong 1 giờ qua, +0.03% trong 24 giờ và +0.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Syrup USDC (SYRUPUSDC)

Vốn hóa thị trường $ 1.31B$ 1.31B $ 1.31B Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.31B$ 1.31B $ 1.31B Nguồn cung lưu thông 1.16B 1.16B 1.16B Tổng cung 1,158,174,978.784715 1,158,174,978.784715 1,158,174,978.784715

Vốn hoá thị trường hiện tại của Syrup USDC là $ 1.31B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SYRUPUSDC là 1.16B, với tổng nguồn cung là 1158174978.784715. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.31B.