Thông tin giá theo USD của Synthetix sUSD (SUSD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.99111 $ 0.99111 $ 0.99111 Thấp nhất 24H $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.99111$ 0.99111 $ 0.99111 Cao nhất 24H $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 ATH $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Giá thấp nhất $ 0.429697$ 0.429697 $ 0.429697 Biến động giá (1 giờ) +0.03% Biến động giá (1D) -0.02% Biến động giá (7 ngày) -0.13% Biến động giá (7 ngày) -0.13%

Giá thời gian thực của Synthetix sUSD (SUSD) là $0.995315. Trong 24 giờ qua, SUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.99111 và cao nhất là $ 1.028, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SUSD là $ 2.45, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.429697.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUSD đã biến động +0.03% trong 1 giờ qua, -0.02% trong 24 giờ và -0.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Synthetix sUSD (SUSD)

Vốn hóa thị trường $ 43.36M$ 43.36M $ 43.36M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 43.36M$ 43.36M $ 43.36M Nguồn cung lưu thông 43.55M 43.55M 43.55M Tổng cung 43,549,469.47020442 43,549,469.47020442 43,549,469.47020442

Vốn hoá thị trường hiện tại của Synthetix sUSD là $ 43.36M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SUSD là 43.55M, với tổng nguồn cung là 43549469.47020442. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 43.36M.