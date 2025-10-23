Thông tin giá theo USD của Syncoin (SNC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 29.39 $ 29.39 $ 29.39 Thấp nhất 24H $ 29.87 $ 29.87 $ 29.87 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 29.39$ 29.39 $ 29.39 Cao nhất 24H $ 29.87$ 29.87 $ 29.87 ATH $ 31.83$ 31.83 $ 31.83 Giá thấp nhất $ 25.03$ 25.03 $ 25.03 Biến động giá (1 giờ) -0.48% Biến động giá (1D) -0.95% Biến động giá (7 ngày) -0.04% Biến động giá (7 ngày) -0.04%

Giá thời gian thực của Syncoin (SNC) là $29.43. Trong 24 giờ qua, SNC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 29.39 và cao nhất là $ 29.87, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SNC là $ 31.83, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 25.03.

Về hiệu suất ngắn hạn, SNC đã biến động -0.48% trong 1 giờ qua, -0.95% trong 24 giờ và -0.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Syncoin (SNC)

Vốn hóa thị trường $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 47.62M$ 47.62M $ 47.62M Nguồn cung lưu thông 40.70K 40.70K 40.70K Tổng cung 1,618,033.0 1,618,033.0 1,618,033.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Syncoin là $ 1.20M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SNC là 40.70K, với tổng nguồn cung là 1618033.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 47.62M.