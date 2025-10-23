Giá Symbiosis SyBTC theo thời gian thực hôm nay là 107,720 USD. Theo dõi cập nhật giá SYBTC sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SYBTC dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Symbiosis SyBTC theo thời gian thực hôm nay là 107,720 USD. Theo dõi cập nhật giá SYBTC sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SYBTC dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá theo thời gian thực 1 SYBTC sang USD

-0.50%1D
Biểu đồ giá Symbiosis SyBTC (SYBTC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 10:52:06 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Thấp nhất 24H
Cao nhất 24H

-0.14%

-0.54%

-3.25%

-3.25%

Giá thời gian thực của Symbiosis SyBTC (SYBTC) là $107,720. Trong 24 giờ qua, SYBTC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 106,605 và cao nhất là $ 108,692, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SYBTC là $ 126,825, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 74,649.

Về hiệu suất ngắn hạn, SYBTC đã biến động -0.14% trong 1 giờ qua, -0.54% trong 24 giờ và -3.25% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Symbiosis SyBTC (SYBTC)

--
----

Vốn hoá thị trường hiện tại của Symbiosis SyBTC là $ 1.18M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SYBTC là 11.00, với tổng nguồn cung là 10.99752143. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.18M.

Lịch sử giá theo USD của Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Trong hôm nay, biến động giá của Symbiosis SyBTC/USD là $ -591.3466290913.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Symbiosis SyBTC/USD là $ -4,355.2704080000.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Symbiosis SyBTC/USD là $ -6,992.0944280000.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Symbiosis SyBTC/USD là $ -9,035.10194239115.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -591.3466290913-0.54%
30 ngày$ -4,355.2704080000-4.04%
60 ngày$ -6,992.0944280000-6.49%
90 ngày$ -9,035.10194239115-7.73%

Symbiosis SyBTC (SYBTC) là gì

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.

Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.

$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.

By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Website chính thức

Dự đoán giá Symbiosis SyBTC (USD)

Symbiosis SyBTC (SYBTC) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Symbiosis SyBTC (SYBTC) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Symbiosis SyBTC.

Xem ngay dự đoán giá Symbiosis SyBTC!

SYBTC/Tiền tệ địa phương

Tokenomics của Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Hiểu rõ tokenomics của Symbiosis SyBTC (SYBTC) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token SYBTC ngay!

Người dùng cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Hôm nay giá của Symbiosis SyBTC (SYBTC) là bao nhiêu?
Giá SYBTC theo thời gian thực bằng USD là 107,720 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của SYBTC sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của SYBTC sang USD là $ 107,720. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Symbiosis SyBTC là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của SYBTC là $ 1.18M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của SYBTC là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của SYBTC là 11.00 USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SYBTC là bao nhiêu?
SYBTC đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 126,825 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của SYBTC là bao nhiêu?
SYBTC từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 74,649 USD.
Khối lượng giao dịch của SYBTC là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của SYBTC là -- USD.
SYBTC có tăng giá trong năm nay không?
SYBTC có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá SYBTC để xem phân tích chi tiết hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.