Thông tin giá theo USD của Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 106,605 Cao nhất 24H $ 108,692 ATH $ 126,825 Giá thấp nhất $ 74,649 Biến động giá (1 giờ) -0.14% Biến động giá (1D) -0.54% Biến động giá (7 ngày) -3.25%

Giá thời gian thực của Symbiosis SyBTC (SYBTC) là $107,720. Trong 24 giờ qua, SYBTC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 106,605 và cao nhất là $ 108,692, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SYBTC là $ 126,825, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 74,649.

Về hiệu suất ngắn hạn, SYBTC đã biến động -0.14% trong 1 giờ qua, -0.54% trong 24 giờ và -3.25% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Vốn hóa thị trường $ 1.18M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.18M Nguồn cung lưu thông 11.00 Tổng cung 10.99752143

Vốn hoá thị trường hiện tại của Symbiosis SyBTC là $ 1.18M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SYBTC là 11.00, với tổng nguồn cung là 10.99752143. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.18M.