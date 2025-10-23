Thông tin giá theo USD của Swole Chad Doge (SWOGE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.0021127$ 0.0021127 $ 0.0021127 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.92% Biến động giá (1D) -7.99% Biến động giá (7 ngày) +20.83% Biến động giá (7 ngày) +20.83%

Giá thời gian thực của Swole Chad Doge (SWOGE) là --. Trong 24 giờ qua, SWOGE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SWOGE là $ 0.0021127, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SWOGE đã biến động +0.92% trong 1 giờ qua, -7.99% trong 24 giờ và +20.83% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Swole Chad Doge (SWOGE)

Vốn hóa thị trường $ 199.93K$ 199.93K $ 199.93K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 199.93K$ 199.93K $ 199.93K Nguồn cung lưu thông 999.75M 999.75M 999.75M Tổng cung 999,746,839.054012 999,746,839.054012 999,746,839.054012

Vốn hoá thị trường hiện tại của Swole Chad Doge là $ 199.93K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SWOGE là 999.75M, với tổng nguồn cung là 999746839.054012. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 199.93K.