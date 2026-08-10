Giá Swan Chain hôm nay

Giá Swan Chain (SWAN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.71% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SWAN sang USD là $ 0 mỗi SWAN.

Swan Chain hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 92,040, với nguồn cung lưu hành 394.39M SWAN. Trong vòng 24 giờ qua, SWAN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.226052, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SWAN biến động -0.00% trong giờ qua và -2.51% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 131.01.

Thông tin thị trường Swan Chain (SWAN)

Vốn hóa thị trường $ 92.04K$ 92.04K $ 92.04K Khối lượng (24H) $ 131.01$ 131.01 $ 131.01 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 233.38K$ 233.38K $ 233.38K Nguồn cung lưu thông 394.39M 394.39M 394.39M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Swan Chain là $ 92.04K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 131.01. Nguồn cung lưu hành của SWAN là 394.39M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 233.38K.