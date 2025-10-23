Thông tin giá theo USD của Suzaku Token (SUZ)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.04754232 Cao nhất 24H $ 0.050139 ATH $ 0.204252 Giá thấp nhất $ 0.04754232 Biến động giá (1 giờ) -1.41% Biến động giá (1D) -4.39% Biến động giá (7 ngày) -12.42%

Giá thời gian thực của Suzaku Token (SUZ) là $0.04744269. Trong 24 giờ qua, SUZ được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.04754232 và cao nhất là $ 0.050139, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SUZ là $ 0.204252, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.04754232.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUZ đã biến động -1.41% trong 1 giờ qua, -4.39% trong 24 giờ và -12.42% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Suzaku Token (SUZ)

Vốn hóa thị trường $ 1.38M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.78M Nguồn cung lưu thông 28.87M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Suzaku Token là $ 1.38M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SUZ là 28.87M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.78M.