Giá Suzaku Token theo thời gian thực hôm nay là 0.04744269 USD. Theo dõi cập nhật giá SUZ sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SUZ dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá thời gian thực của Suzaku Token (SUZ) là $0.04744269. Trong 24 giờ qua, SUZ được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.04754232 và cao nhất là $ 0.050139, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SUZ là $ 0.204252, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.04754232.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUZ đã biến động -1.41% trong 1 giờ qua, -4.39% trong 24 giờ và -12.42% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Vốn hoá thị trường hiện tại của Suzaku Token là $ 1.38M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SUZ là 28.87M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.78M.

Trong hôm nay, biến động giá của Suzaku Token/USD là $ -0.00218092137673665.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Suzaku Token/USD là $ -0.0254162635.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Suzaku Token/USD là $ -0.0269108885.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Suzaku Token/USD là $ 0.

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Hiểu rõ tokenomics của Suzaku Token (SUZ) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token SUZ ngay!

Hôm nay giá của Suzaku Token (SUZ) là bao nhiêu?
Giá SUZ theo thời gian thực bằng USD là 0.04744269 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của SUZ sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của SUZ sang USD là $ 0.04744269. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Suzaku Token là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của SUZ là $ 1.38M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của SUZ là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của SUZ là 28.87M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SUZ là bao nhiêu?
SUZ đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.204252 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của SUZ là bao nhiêu?
SUZ từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.04754232 USD.
Khối lượng giao dịch của SUZ là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của SUZ là -- USD.
SUZ có tăng giá trong năm nay không?
SUZ có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá SUZ để xem phân tích chi tiết hơn.
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

