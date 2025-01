SURFBOARD (BOARD) là gì

Surfboard is the complete Web3 Analytics platform that scans all your assets from all your wallets on any chain, calculates their net worth, and provides tailored AI advice to optimize your investment portfolios. Surfboard does not do any transactions and does not interact with the user wallet in anyway: SurfBoard just does analytics and we does it well.

Nguồn tham khảo SURFBOARD (BOARD) Whitepaper Website chính thức