Giá Super Trump hôm nay

Giá Super Trump (STRUMP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STRUMP sang USD là $ 0 mỗi STRUMP.

Super Trump hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 132,840, với nguồn cung lưu hành 2.34B STRUMP. Trong vòng 24 giờ qua, STRUMP được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.029275, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, STRUMP biến động -- trong giờ qua và +0.74% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Super Trump (STRUMP)

Vốn hóa thị trường $ 132.84K$ 132.84K $ 132.84K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 147.63T$ 147.63T $ 147.63T Nguồn cung lưu thông 2.34B 2.34B 2.34B Tổng cung 2,339,600,235.633037 2,339,600,235.633037 2,339,600,235.633037

Vốn hoá thị trường hiện tại của Super Trump là $ 132.84K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STRUMP là 2.34B, với tổng nguồn cung là 2339600235.633037. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 147.63T.