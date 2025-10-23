Thông tin giá theo USD của sun wukong (WUKONG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00101444$ 0.00101444 $ 0.00101444 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.48% Biến động giá (1D) -4.09% Biến động giá (7 ngày) -9.90% Biến động giá (7 ngày) -9.90%

Giá thời gian thực của sun wukong (WUKONG) là --. Trong 24 giờ qua, WUKONG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WUKONG là $ 0.00101444, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WUKONG đã biến động +0.48% trong 1 giờ qua, -4.09% trong 24 giờ và -9.90% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường sun wukong (WUKONG)

Vốn hóa thị trường $ 8.11K$ 8.11K $ 8.11K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.11K$ 8.11K $ 8.11K Nguồn cung lưu thông 999.72M 999.72M 999.72M Tổng cung 999,723,088.147353 999,723,088.147353 999,723,088.147353

Vốn hoá thị trường hiện tại của sun wukong là $ 8.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WUKONG là 999.72M, với tổng nguồn cung là 999723088.147353. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.11K.