Thông tin giá theo USD của Summer Point Token (SUMX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01089369 $ 0.01089369 $ 0.01089369 Thấp nhất 24H $ 0.01123871 $ 0.01123871 $ 0.01123871 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01089369$ 0.01089369 $ 0.01089369 Cao nhất 24H $ 0.01123871$ 0.01123871 $ 0.01123871 ATH $ 0.01769242$ 0.01769242 $ 0.01769242 Giá thấp nhất $ 0.01050959$ 0.01050959 $ 0.01050959 Biến động giá (1 giờ) +0.96% Biến động giá (1D) +2.89% Biến động giá (7 ngày) +3.80% Biến động giá (7 ngày) +3.80%

Giá thời gian thực của Summer Point Token (SUMX) là $0.01123799. Trong 24 giờ qua, SUMX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01089369 và cao nhất là $ 0.01123871, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SUMX là $ 0.01769242, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01050959.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUMX đã biến động +0.96% trong 1 giờ qua, +2.89% trong 24 giờ và +3.80% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Summer Point Token (SUMX)

Vốn hóa thị trường $ 10.11M$ 10.11M $ 10.11M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.11M$ 10.11M $ 10.11M Nguồn cung lưu thông 900.00M 900.00M 900.00M Tổng cung 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Summer Point Token là $ 10.11M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SUMX là 900.00M, với tổng nguồn cung là 900000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.11M.