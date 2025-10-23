Thông tin giá theo USD của Sultanoshi (STOSHI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.03541855 Cao nhất 24H $ 0.03758214 ATH $ 0.246005 Giá thấp nhất $ 0.03541855 Biến động giá (1 giờ) +0.20% Biến động giá (1D) -2.35% Biến động giá (7 ngày) -22.26%

Giá thời gian thực của Sultanoshi (STOSHI) là $0.03657994. Trong 24 giờ qua, STOSHI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.03541855 và cao nhất là $ 0.03758214, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STOSHI là $ 0.246005, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.03541855.

Về hiệu suất ngắn hạn, STOSHI đã biến động +0.20% trong 1 giờ qua, -2.35% trong 24 giờ và -22.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Sultanoshi (STOSHI)

Vốn hóa thị trường $ 273.81K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 273.81K Nguồn cung lưu thông 7.50M Tổng cung 7,503,762.695922

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sultanoshi là $ 273.81K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STOSHI là 7.50M, với tổng nguồn cung là 7503762.695922. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 273.81K.