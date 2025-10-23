Giá Suiswap theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Theo dõi cập nhật giá SSWP sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SSWP dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Suiswap theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Theo dõi cập nhật giá SSWP sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SSWP dễ dàng ngay trên MEXC.

Biểu đồ giá Suiswap (SSWP) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 12:28:07 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Suiswap (SSWP)

Giá thời gian thực của Suiswap (SSWP) là --. Trong 24 giờ qua, SSWP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SSWP là $ 0.00458571, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SSWP đã biến động -0.20% trong 1 giờ qua, -2.06% trong 24 giờ và -31.50% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Suiswap (SSWP)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Suiswap là $ 90.73K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SSWP là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 90.73K.

Lịch sử giá theo USD của Suiswap (SSWP)

Trong hôm nay, biến động giá của Suiswap/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Suiswap/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Suiswap/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Suiswap/USD là $ 0.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 0-2.06%
30 ngày$ 0-45.57%
60 ngày$ 0-44.84%
90 ngày$ 0--

Suiswap (SSWP) là gì

Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.

The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:

  1. Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.

  2. Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.

  3. Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.

  4. Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.

Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.

Nguồn tham khảo Suiswap (SSWP)

Website chính thức

Dự đoán giá Suiswap (USD)

Suiswap (SSWP) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Suiswap (SSWP) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Suiswap.

Xem ngay dự đoán giá Suiswap!

Tokenomics của Suiswap (SSWP)

Hiểu rõ tokenomics của Suiswap (SSWP) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token SSWP ngay!

Người dùng cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Suiswap (SSWP)

Hôm nay giá của Suiswap (SSWP) là bao nhiêu?
Giá SSWP theo thời gian thực bằng USD là 0 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của SSWP sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của SSWP sang USD là $ 0. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Suiswap là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của SSWP là $ 90.73K USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của SSWP là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của SSWP là 10.00B USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SSWP là bao nhiêu?
SSWP đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.00458571 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của SSWP là bao nhiêu?
SSWP từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0 USD.
Khối lượng giao dịch của SSWP là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của SSWP là -- USD.
SSWP có tăng giá trong năm nay không?
SSWP có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá SSWP để xem phân tích chi tiết hơn.
