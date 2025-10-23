Thông tin giá theo USD của SUI Desci Agents (DESCI)

Giá thời gian thực của SUI Desci Agents (DESCI) là --. Trong 24 giờ qua, DESCI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DESCI là $ 0.02488851, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DESCI đã biến động +1.08% trong 1 giờ qua, +1.05% trong 24 giờ và -6.95% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SUI Desci Agents (DESCI)

Vốn hoá thị trường hiện tại của SUI Desci Agents là $ 58.65K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DESCI là 623.85M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 94.01K.