Thông tin giá theo USD của Sui DePIN (SUIDEPIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00033695 $ 0.00033695 $ 0.00033695 Thấp nhất 24H $ 0.00035135 $ 0.00035135 $ 0.00035135 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00033695$ 0.00033695 $ 0.00033695 Cao nhất 24H $ 0.00035135$ 0.00035135 $ 0.00035135 ATH $ 0.02374623$ 0.02374623 $ 0.02374623 Giá thấp nhất $ 0.00004336$ 0.00004336 $ 0.00004336 Biến động giá (1 giờ) +0.14% Biến động giá (1D) +3.32% Biến động giá (7 ngày) +466.88% Biến động giá (7 ngày) +466.88%

Giá thời gian thực của Sui DePIN (SUIDEPIN) là $0.00035053. Trong 24 giờ qua, SUIDEPIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00033695 và cao nhất là $ 0.00035135, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SUIDEPIN là $ 0.02374623, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00004336.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUIDEPIN đã biến động +0.14% trong 1 giờ qua, +3.32% trong 24 giờ và +466.88% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Sui DePIN (SUIDEPIN)

Vốn hóa thị trường $ 350.53K$ 350.53K $ 350.53K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 350.53K$ 350.53K $ 350.53K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sui DePIN là $ 350.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SUIDEPIN là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 350.53K.