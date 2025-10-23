Thông tin giá theo USD của STUPID INU (STUPID)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.0068393$ 0.0068393 $ 0.0068393 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.19% Biến động giá (1D) -2.16% Biến động giá (7 ngày) -19.94% Biến động giá (7 ngày) -19.94%

Giá thời gian thực của STUPID INU (STUPID) là --. Trong 24 giờ qua, STUPID được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STUPID là $ 0.0068393, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, STUPID đã biến động -0.19% trong 1 giờ qua, -2.16% trong 24 giờ và -19.94% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường STUPID INU (STUPID)

Vốn hóa thị trường $ 168.92K$ 168.92K $ 168.92K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 168.92K$ 168.92K $ 168.92K Nguồn cung lưu thông 999.48M 999.48M 999.48M Tổng cung 999,478,653.763201 999,478,653.763201 999,478,653.763201

Vốn hoá thị trường hiện tại của STUPID INU là $ 168.92K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STUPID là 999.48M, với tổng nguồn cung là 999478653.763201. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 168.92K.