Thông tin giá theo USD của Striker League (MBS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00128982 Cao nhất 24H $ 0.0013695 ATH $ 2.58 Giá thấp nhất $ 0.00118621 Biến động giá (1 giờ) -0.07% Biến động giá (1D) -4.91% Biến động giá (7 ngày) -9.58%

Giá thời gian thực của Striker League (MBS) là $0.00130217. Trong 24 giờ qua, MBS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00128982 và cao nhất là $ 0.0013695, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MBS là $ 2.58, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00118621.

Về hiệu suất ngắn hạn, MBS đã biến động -0.07% trong 1 giờ qua, -4.91% trong 24 giờ và -9.58% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Striker League (MBS)

Vốn hóa thị trường $ 815.01K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.30M Nguồn cung lưu thông 625.44M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Striker League là $ 815.01K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MBS là 625.44M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.30M.