Giá Striker hôm nay

Giá Striker (STKRI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.302903, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STKRI sang USD là $ 0.302903 mỗi STKRI.

Striker hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 15,940,938, với nguồn cung lưu hành 52.63M STKRI. Trong vòng 24 giờ qua, STKRI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.341653, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.277162.

Về hiệu suất ngắn hạn, STKRI biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 8.01K.

Thông tin thị trường Striker (STKRI)

Vốn hóa thị trường $ 15.94M$ 15.94M $ 15.94M Khối lượng (24H) $ 8.01K$ 8.01K $ 8.01K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 302.90M$ 302.90M $ 302.90M Nguồn cung lưu thông 52.63M 52.63M 52.63M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Striker là $ 15.94M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 8.01K. Nguồn cung lưu hành của STKRI là 52.63M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 302.90M.