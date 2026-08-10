Giá Stream SZN hôm nay

Giá Stream SZN (STRSZN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0,81% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STRSZN sang USD là $ 0 mỗi STRSZN.

Stream SZN hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 102 087, với nguồn cung lưu hành 999,86M STRSZN. Trong vòng 24 giờ qua, STRSZN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0,00708792, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, STRSZN biến động -0,29% trong giờ qua và +0,43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 163,63.

Thông tin thị trường Stream SZN (STRSZN)

Vốn hóa thị trường $ 102,09K$ 102,09K $ 102,09K Khối lượng (24H) $ 163,63$ 163,63 $ 163,63 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 102,09K$ 102,09K $ 102,09K Nguồn cung lưu thông 999,86M 999,86M 999,86M Tổng cung 999 855 130,379884 999 855 130,379884 999 855 130,379884

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stream SZN là $ 102,09K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 163,63. Nguồn cung lưu hành của STRSZN là 999,86M, với tổng nguồn cung là 999855130.379884. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 102,09K.