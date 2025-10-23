Thông tin giá theo USD của Stream Guy (STREAMGUY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00147765$ 0.00147765 $ 0.00147765 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.10% Biến động giá (1D) +23.39% Biến động giá (7 ngày) +4.00% Biến động giá (7 ngày) +4.00%

Giá thời gian thực của Stream Guy (STREAMGUY) là --. Trong 24 giờ qua, STREAMGUY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STREAMGUY là $ 0.00147765, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, STREAMGUY đã biến động +0.10% trong 1 giờ qua, +23.39% trong 24 giờ và +4.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Stream Guy (STREAMGUY)

Vốn hóa thị trường $ 40.72K$ 40.72K $ 40.72K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 40.72K$ 40.72K $ 40.72K Nguồn cung lưu thông 999.90M 999.90M 999.90M Tổng cung 999,902,154.355712 999,902,154.355712 999,902,154.355712

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stream Guy là $ 40.72K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STREAMGUY là 999.90M, với tổng nguồn cung là 999902154.355712. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 40.72K.