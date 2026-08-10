Giá Strawberita hôm nay

Giá Strawberita (STRAWBERITA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 10.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STRAWBERITA sang USD là $ 0 mỗi STRAWBERITA.

Strawberita hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 14,404.34, với nguồn cung lưu hành 999.25M STRAWBERITA. Trong vòng 24 giờ qua, STRAWBERITA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, STRAWBERITA biến động -0.38% trong giờ qua và -18.48% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Strawberita (STRAWBERITA)

Vốn hóa thị trường $ 14.40K$ 14.40K $ 14.40K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.40K$ 14.40K $ 14.40K Nguồn cung lưu thông 999.25M 999.25M 999.25M Tổng cung 999,248,638.322131 999,248,638.322131 999,248,638.322131

Vốn hoá thị trường hiện tại của Strawberita là $ 14.40K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STRAWBERITA là 999.25M, với tổng nguồn cung là 999248638.322131. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.40K.