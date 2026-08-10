Giá Strategic Oil Supply hôm nay

Giá Strategic Oil Supply (SOS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.42% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SOS sang USD là $ 0 mỗi SOS.

Strategic Oil Supply hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 112,358, với nguồn cung lưu hành 999.99M SOS. Trong vòng 24 giờ qua, SOS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00976314, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOS biến động +0.01% trong giờ qua và -3.20% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 8.21.

Thông tin thị trường Strategic Oil Supply (SOS)

Vốn hóa thị trường $ 112.36K$ 112.36K $ 112.36K Khối lượng (24H) $ 8.21$ 8.21 $ 8.21 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 112.36K$ 112.36K $ 112.36K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,988,091.981633 999,988,091.981633 999,988,091.981633

Vốn hoá thị trường hiện tại của Strategic Oil Supply là $ 112.36K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 8.21. Nguồn cung lưu hành của SOS là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999988091.981633. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 112.36K.