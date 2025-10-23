Thông tin giá theo USD của Strategic ETH Reserve (SΞR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00042613 $ 0.00042613 $ 0.00042613 Thấp nhất 24H $ 0.00044395 $ 0.00044395 $ 0.00044395 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00042613$ 0.00042613 $ 0.00042613 Cao nhất 24H $ 0.00044395$ 0.00044395 $ 0.00044395 ATH $ 0.283912$ 0.283912 $ 0.283912 Giá thấp nhất $ 0.00021677$ 0.00021677 $ 0.00021677 Biến động giá (1 giờ) +0.12% Biến động giá (1D) -1.25% Biến động giá (7 ngày) +0.61% Biến động giá (7 ngày) +0.61%

Giá thời gian thực của Strategic ETH Reserve (SΞR) là $0.00043755. Trong 24 giờ qua, SΞR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00042613 và cao nhất là $ 0.00044395, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SΞR là $ 0.283912, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00021677.

Về hiệu suất ngắn hạn, SΞR đã biến động +0.12% trong 1 giờ qua, -1.25% trong 24 giờ và +0.61% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Strategic ETH Reserve (SΞR)

Vốn hóa thị trường $ 43.76K$ 43.76K $ 43.76K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 43.76K$ 43.76K $ 43.76K Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Strategic ETH Reserve là $ 43.76K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SΞR là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 43.76K.