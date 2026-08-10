Giá Strata Senior NUSD hôm nay

Giá Strata Senior NUSD (SRNUSD) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.038, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SRNUSD sang USD là $ 1.038 mỗi SRNUSD.

Strata Senior NUSD hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,426,314, với nguồn cung lưu hành 1.37M SRNUSD. Trong vòng 24 giờ qua, SRNUSD được giao dịch trong khoảng từ $ 1.038 (thấp) đến $ 1.038 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.038, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1.004.

Về hiệu suất ngắn hạn, SRNUSD biến động -- trong giờ qua và +0.07% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 0.00.

Thông tin thị trường Strata Senior NUSD (SRNUSD)

Vốn hóa thị trường $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Khối lượng (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Nguồn cung lưu thông 1.37M 1.37M 1.37M Tổng cung 1,373,709.114275882 1,373,709.114275882 1,373,709.114275882

Vốn hoá thị trường hiện tại của Strata Senior NUSD là $ 1.43M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 0.00. Nguồn cung lưu hành của SRNUSD là 1.37M, với tổng nguồn cung là 1373709.114275882. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.43M.