Thông tin giá theo USD của Stork (SMS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.45% Biến động giá (1D) -8.59% Biến động giá (7 ngày) -16.84% Biến động giá (7 ngày) -16.84%

Giá thời gian thực của Stork (SMS) là --. Trong 24 giờ qua, SMS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SMS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SMS đã biến động +0.45% trong 1 giờ qua, -8.59% trong 24 giờ và -16.84% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Stork (SMS)

Vốn hóa thị trường $ 11.20K$ 11.20K $ 11.20K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.20K$ 11.20K $ 11.20K Nguồn cung lưu thông 997.66M 997.66M 997.66M Tổng cung 997,657,084.691491 997,657,084.691491 997,657,084.691491

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stork là $ 11.20K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SMS là 997.66M, với tổng nguồn cung là 997657084.691491. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.20K.