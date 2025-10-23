Thông tin giá theo USD của Stoopid Cats (STOCAT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00152819$ 0.00152819 $ 0.00152819 Giá thấp nhất $ 0.0000040$ 0.0000040 $ 0.0000040 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) +10.64% Biến động giá (7 ngày) +10.64%

Giá thời gian thực của Stoopid Cats (STOCAT) là $0.00024905. Trong 24 giờ qua, STOCAT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STOCAT là $ 0.00152819, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0000040.

Về hiệu suất ngắn hạn, STOCAT đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và +10.64% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Stoopid Cats (STOCAT)

Vốn hóa thị trường $ 181.63K$ 181.63K $ 181.63K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 370.84K$ 370.84K $ 370.84K Nguồn cung lưu thông 729.30M 729.30M 729.30M Tổng cung 1,489,005,018.13 1,489,005,018.13 1,489,005,018.13

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stoopid Cats là $ 181.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STOCAT là 729.30M, với tổng nguồn cung là 1489005018.13. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 370.84K.