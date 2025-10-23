Thông tin giá theo USD của Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00216085 Cao nhất 24H $ 0.00231368 ATH $ 0.217874 Giá thấp nhất $ 0.00211786 Biến động giá (1 giờ) +2.22% Biến động giá (1D) +1.13% Biến động giá (7 ngày) -3.37%

Giá thời gian thực của Stool Prisondente (JAILSTOOL) là $0.0022869. Trong 24 giờ qua, JAILSTOOL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00216085 và cao nhất là $ 0.00231368, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JAILSTOOL là $ 0.217874, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00211786.

Về hiệu suất ngắn hạn, JAILSTOOL đã biến động +2.22% trong 1 giờ qua, +1.13% trong 24 giờ và -3.37% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Vốn hóa thị trường $ 2.29M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.29M Nguồn cung lưu thông 999.85M Tổng cung 999,853,822.11

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stool Prisondente là $ 2.29M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JAILSTOOL là 999.85M, với tổng nguồn cung là 999853822.11. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.29M.