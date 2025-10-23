Thông tin giá theo USD của Steam22 (STM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.087686 Cao nhất 24H $ 0.106839 ATH $ 0.106079 Giá thấp nhất $ 0.01789341 Biến động giá (1 giờ) +3.01% Biến động giá (1D) +18.89% Biến động giá (7 ngày) +11.62%

Giá thời gian thực của Steam22 (STM) là $0.106615. Trong 24 giờ qua, STM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.087686 và cao nhất là $ 0.106839, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STM là $ 0.106079, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01789341.

Về hiệu suất ngắn hạn, STM đã biến động +3.01% trong 1 giờ qua, +18.89% trong 24 giờ và +11.62% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Steam22 (STM)

Vốn hóa thị trường $ 10.66M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.66M Nguồn cung lưu thông 100.00M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Steam22 là $ 10.66M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STM là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.66M.