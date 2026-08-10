Giá Steakhouse PYUSD V2 hôm nay

Giá Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.036, biến động 0.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STEAKPYUSD sang USD là $ 1.036 mỗi STEAKPYUSD.

Steakhouse PYUSD V2 hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 430,386, với nguồn cung lưu hành 415.52K STEAKPYUSD. Trong vòng 24 giờ qua, STEAKPYUSD được giao dịch trong khoảng từ $ 1.035 (thấp) đến $ 1.039 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.043, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1.001.

Về hiệu suất ngắn hạn, STEAKPYUSD biến động -0.07% trong giờ qua và -0.36% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 0.00.

Thông tin thị trường Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD)

Vốn hóa thị trường $ 430.39K$ 430.39K $ 430.39K Khối lượng (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 430.39K$ 430.39K $ 430.39K Nguồn cung lưu thông 415.52K 415.52K 415.52K Tổng cung 415,521.4038444385 415,521.4038444385 415,521.4038444385

Vốn hoá thị trường hiện tại của Steakhouse PYUSD V2 là $ 430.39K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 0.00. Nguồn cung lưu hành của STEAKPYUSD là 415.52K, với tổng nguồn cung là 415521.4038444385. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 430.39K.