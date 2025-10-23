Thông tin giá theo USD của stBGT (STBGT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 1.89 Cao nhất 24H $ 2.01 ATH $ 3.05 Giá thấp nhất $ 1.58 Biến động giá (1 giờ) -0.05% Biến động giá (1D) +2.10% Biến động giá (7 ngày) +10.69%

Giá thời gian thực của stBGT (STBGT) là $1.99. Trong 24 giờ qua, STBGT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.89 và cao nhất là $ 2.01, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STBGT là $ 3.05, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.58.

Về hiệu suất ngắn hạn, STBGT đã biến động -0.05% trong 1 giờ qua, +2.10% trong 24 giờ và +10.69% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường stBGT (STBGT)

Vốn hóa thị trường $ 358.73K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 358.73K Nguồn cung lưu thông 181.34K Tổng cung 181,340.0976155618

Vốn hoá thị trường hiện tại của stBGT là $ 358.73K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STBGT là 181.34K, với tổng nguồn cung là 181340.0976155618. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 358.73K.