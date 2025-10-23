Thông tin giá theo USD của STAX Token (STAX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01190069 $ 0.01190069 $ 0.01190069 Thấp nhất 24H $ 0.0119651 $ 0.0119651 $ 0.0119651 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01190069$ 0.01190069 $ 0.01190069 Cao nhất 24H $ 0.0119651$ 0.0119651 $ 0.0119651 ATH $ 0.0199077$ 0.0199077 $ 0.0199077 Giá thấp nhất $ 0.01190069$ 0.01190069 $ 0.01190069 Biến động giá (1 giờ) -0.17% Biến động giá (1D) -0.02% Biến động giá (7 ngày) -22.02% Biến động giá (7 ngày) -22.02%

Giá thời gian thực của STAX Token (STAX) là $0.01191139. Trong 24 giờ qua, STAX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01190069 và cao nhất là $ 0.0119651, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STAX là $ 0.0199077, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01190069.

Về hiệu suất ngắn hạn, STAX đã biến động -0.17% trong 1 giờ qua, -0.02% trong 24 giờ và -22.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường STAX Token (STAX)

Vốn hóa thị trường $ 11.93M$ 11.93M $ 11.93M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.93M$ 11.93M $ 11.93M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của STAX Token là $ 11.93M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STAX là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.93M.