Giá Starcoin hôm nay

Giá Starcoin (STC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.36% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STC sang USD là $ 0 mỗi STC.

Starcoin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 75,032, với nguồn cung lưu hành 387.04M STC. Trong vòng 24 giờ qua, STC được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.140777, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, STC biến động +0.04% trong giờ qua và -8.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 7.00K.

Thông tin thị trường Starcoin (STC)

Vốn hóa thị trường $ 75.03K$ 75.03K $ 75.03K Khối lượng (24H) $ 7.00K$ 7.00K $ 7.00K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 75.03K$ 75.03K $ 75.03K Nguồn cung lưu thông 387.04M 387.04M 387.04M Tổng cung 387,038,046.0 387,038,046.0 387,038,046.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Starcoin là $ 75.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 7.00K. Nguồn cung lưu hành của STC là 387.04M, với tổng nguồn cung là 387038046.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 75.03K.