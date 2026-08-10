Giá Star Atlas DAO hôm nay

Giá Star Atlas DAO (POLIS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00972971, biến động 0.12% trong 24 giờ qua. Tỷ giá POLIS sang USD là $ 0.00972971 mỗi POLIS.

Star Atlas DAO hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 2,849,063, với nguồn cung lưu hành 292.77M POLIS. Trong vòng 24 giờ qua, POLIS được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00958717 (thấp) đến $ 0.01152565 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 18.55, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00796931.

Về hiệu suất ngắn hạn, POLIS biến động -0.36% trong giờ qua và +8.46% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 3.57K.

Thông tin thị trường Star Atlas DAO (POLIS)

Vốn hóa thị trường $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Khối lượng (24H) $ 3.57K$ 3.57K $ 3.57K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Nguồn cung lưu thông 292.77M 292.77M 292.77M Tổng cung 360,000,000.0 360,000,000.0 360,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Star Atlas DAO là $ 2.85M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 3.57K. Nguồn cung lưu hành của POLIS là 292.77M, với tổng nguồn cung là 360000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.50M.