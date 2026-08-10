Giá giao dịch hiện tại của Staked Vetro USD là bao nhiêu?

Staked Vetro USD (SVUSD) hiện đang có giá ₫26444.058384280000 VND, phản ánh mức biến động giá là 0.02% trong 24 giờ qua. Mức giá này thể hiện tỷ giá thị trường tổng hợp mới nhất trên các sàn giao dịch lớn và được cập nhật liên tục dựa trên hoạt động thị trường thực tế.

Những yếu tố nào đang ảnh hưởng đến biến động giá của Staked Vetro USD hôm nay?

Biến động giá gần đây trong 24 giờ qua được hình thành bởi sự kết hợp giữa tâm lý thị trường, biến động thanh khoản và hiệu suất chung của toàn bộ phân khúc Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Hemi Ecosystem. Các xu hướng kinh tế rộng hơn cùng với hoạt động on-chain trên -- cũng có thể góp phần gây ra biến động ngắn hạn.

Mức độ quan tâm giao dịch đối với SVUSD mạnh mẽ đến đâu?

Các nhà đầu tư đã tạo ra khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫--, cho thấy sự tham gia tích cực. Khối lượng giao dịch cao thường biểu thị niềm tin tăng cao và khả năng xác định giá tốt hơn.

Vị trí của Staked Vetro USD trên thị trường tiền mã hóa toàn cầu là gì?

Hiện tại, Staked Vetro USD giữ vị trí thứ #6254 trên thị trường với vốn hóa thị trường là ₫2014489403.847880000, xếp vào nhóm những tài sản đã khẳng định vị thế trong phân khúc của mình.

Nguồn cung lưu hành nói lên điều gì về SVUSD?

Với 76175.34762237578 token đang lưu hành, mức cung đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tính khan hiếm, lạm phát dài hạn và định giá thị trường.

Mức giá hôm nay so với hiệu suất gần đây của Staked Vetro USD như thế nào?

Khoảng giá từ ₫26365.042273570000 đến ₫26681.106716410000 trong 24 giờ qua nhấn mạnh mức độ biến động trong ngày và giúp các nhà giao dịch đánh giá cơ hội giá ngắn hạn.

Staked Vetro USD so sánh thế nào với các tài sản tương tự?

So với các token Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Hemi Ecosystem khác, SVUSD tiếp tục thể hiện hiệu suất cạnh tranh, được hỗ trợ bởi khối lượng ổn định và sự quan tâm đều đặn từ cả nhà đầu tư bán lẻ lẫn tổ chức.