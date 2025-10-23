Thông tin giá theo USD của Staked UTY (YUTY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 Thấp nhất 24H $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 Cao nhất 24H $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 ATH $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 Giá thấp nhất $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) -0.00% Biến động giá (7 ngày) -0.01% Biến động giá (7 ngày) -0.01%

Giá thời gian thực của Staked UTY (YUTY) là $1.032. Trong 24 giờ qua, YUTY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.032 và cao nhất là $ 1.032, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YUTY là $ 1.038, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.005.

Về hiệu suất ngắn hạn, YUTY đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, -0.00% trong 24 giờ và -0.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Staked UTY (YUTY)

Vốn hóa thị trường $ 21.81M$ 21.81M $ 21.81M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 21.81M$ 21.81M $ 21.81M Nguồn cung lưu thông 21.14M 21.14M 21.14M Tổng cung 21,138,997.08837567 21,138,997.08837567 21,138,997.08837567

Vốn hoá thị trường hiện tại của Staked UTY là $ 21.81M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YUTY là 21.14M, với tổng nguồn cung là 21138997.08837567. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.81M.